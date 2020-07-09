الصحة تحذر من شراء الأدوية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد

وجّه الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، خطابا إلى جميع المستشفيات بحظر شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد، وفي حالة الضرورة يجب إخطار مجلس ادارة هيئة الشراء الموحد وموافقة مجلس الوزراء.

ووجّهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالبقاء في المنزل منعا لانتقال عدوى كوفيد 19 إليهم.

ونصحت المواطنين أيضا بضرورة الحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وأشارت إلى التقليل من الزيارات غير الضرورية، وحال الضرورة يتم اختصار وقت الزيارة، كما شددت على ضرورة عدم اصطحاب الأطفال لأماكن العمل، وتجنب المصافحة مع الآخرين، والحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق، وتطهير الأيدي قبل استخدامه، وتغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون عند العودة للمنزل.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تعافت، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة لتطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة آندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ.