الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53,577 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم، أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 328 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,288 حالة وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43,570.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.