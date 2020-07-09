صور.. شركة أوروبية تراجع إجراءات مواجهة كورونا بفنادق مرسى علم

أنهت إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال السياحة الإطلاع على إجراءات التفتيش بعدد من الفنادق، ومراجعة إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لاستقبال السياحة الخارجية في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق بمرسى علم لـ"الوطن"، إن إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الشأن أجرت تفتيشًا على الفنادق السياحية بمرسى علم، لحيث راجعت الضوابط والاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية والتعقيم والتطهير للنزلاء أثناء استقبالهم في الفنادق، ودخولهم للمطاعم، وعلى حمامات السباحة، وكذلك الإجراءات المتبعة أثناء إعداد الوجبات، وكيفية التعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا حتى لو كانت طفيفة، فضلًا عن مراجعة أماكن العزل الصحي.

وكشفت منال صلاح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية أصدرت 153 شهادة للسلامة الصحية للفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكدت أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، والمرور على الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة للمتابعة تنفيذ الضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، بطاقة 50% لجميع الفنادق.