ضمن الموجة 16.. إزالة تعديات على أملاك الدولة بسيوة والسلوم

أعلن عادل منصور رئيس مدينة السلوم، اليوم الخميس، تنفيذ قرار إزالة لمبنى مساحته 180 مترًا، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراض الدولة.

وقاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، حملة مكبرة لتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة، وتحررت محاضر بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون، وعدم التعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء العشوائي أو أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة.