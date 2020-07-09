اكتمال حجز المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك.. صحتك" بالشباب والرياضة

انتهت منذ قليل، حجز المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعداد المطلوبة للمرحلة الأولى.

وجار التجهيز للمرحلة الثانية، التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، مع الوضع فى الاعتبار أسبقية الحجز، للذين حجزوا من المرحله السابقة، ولم يحالفهم التوفيق.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن أمس توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تتبناها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، والمحور الثاني يتركز فى أن "الدراجة" تعد وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

وأوضح صبحي، أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة، وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدما الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.