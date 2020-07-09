13 ألف طفل بتنسيق رياض الأطفال بالدقهلية

قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن أولياء أمور 13 ألف طفل تقدموا لأبنائهم في الموقع الإلكترونى لتنسيق رياض الأطفال للعام الدراسى 2021/2020، مشيرًا إلي أنه سيتم غلق الموقع غدًا الجمعة، وسيتم تنسيق المتقدمين جميعًا حسب السن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، اليوم، مع مديري المدارس التجريبية، بحضور حسناء صادق مدير إدارة المدارس التجريبية للغات، والدكتورة منى أحمد مشرف إدارة المداس الرسمية للغات.

وشدد "عبدالرؤوف" على منع جمع التبرعات منعًا باتًا من أولياء الأمور الراغبين فى التحويل من مدرسة إلى أخرى، وكذلك المقبولين في التنسيق تحت أي مسمى، وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 39 لسنة 2018، والكتاب الدوري للمحافظ رقم 18 لسنة 2018.

وفى نهاية الاجتماع كرم وكيل الوازرة صفاء محمد مديرة مدرسة فخر اللغات، لبلوغها سن التقاعد، متمنيًا لها حياه كريمة سعيدة بعد أن أعطت الكثير أثناء عملها داخل المدرسة.