أوقاف القاهرة تحقق الـ500 صك الثالثة.. و10 آلاف جنيه مكافأة استثنائية

حققت مديرية أوقاف القاهرة، الـ500 صك الثالثة، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1511 صكًّا بنهاية اليوم الخميس، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية، الـ500 صك الثانية، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1008 صكوك، في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحسب بيان الوزارة، صرف مكافأة استثنائية قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم كل من المديريتين صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ500 صك الجديدة، في موعد أقصاه الأحد 12/ 7/ 2020، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع، ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.