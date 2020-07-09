ضبط 3055 مخالفة متنوعة خلال يونيو الماضي بالأقصر

أعلنت شرطة مرافق الأقصر تحرير 3055 محضر مخالفات متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات شنتها على مدار شهر يونيو الماضي، لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وضبط المخالفين، وإزالة الإشغالات.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أن المحاضر التي تم تحريرها على مدار شهر يونيو الماضي تضمنت 1462 محضر إزالات إدارية، و182 محضر مخالفة نظافة، و386 محضرًا لباعة جائلين، و3 محاضر منشآت بدون تراخيص، و608 محاضر إشغال طريق، و134 محضر مضبوطات متنوعة، 4 محاضر نرجيلة ، 276 محضرا لمحال مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (739).

وذكر مدير إدارة شرطة المرافق أن كل الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلفة.