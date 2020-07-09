في حادث.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على مسعف وسائق أصيبا أثناء عملهما

اطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا، على مسعف وسائق، يعملان بمرفق إسعاف كفر الشيخ، إثر تعرضهما لحادث تصادم، مساء أمس الأربعاء، حيث تصادمت سيارتهما بمقطورة جرار تحمل على متنها معدة كراكة، على طريق دسوق - كفر الشيخ، وذلك أثناء توجههما إلى إحدى القرى لنقل مريض إلى مستشفى دسوق العام.

وأناب المحافظ أحمد اللوزي، مدير إدارة العلاقات العامة ديوان عام المحافظة، للاطمئنان عليهما داخل مستشفى كفر الشيخ العام، بعدما جرى نقلهما اليه.

وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إخطارًا من عمليات إدارة الإسعاف، بإصابة كل من شعيب عبد الغني الشعيبي، وفارس علي علي، ويعملان مسعف وسائق سيارة إسعاف، أثناء تأدية عملهما.

وعلى الفور، انتقل الى مكان الحادث وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيهما العلاج هناك، وتبين إصابتهما بكسور، وكدمات متفرقة بالجسد، وجرىإخطار الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.