رئيس جامعة سوهاج يبحث الإجراءات الاحترازية لنقل الطلاب خلال الامتحانات

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الهدف من الاجتماع مناقشة إجراءات وآليات واستعدادات إدارة السيارات لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفريق الجهاز الإدارى إلى مقري الجامعة القديم و الجديد، وذلك أثناء فترة امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد "عبدالمنعم" ضرورة استعداد فرق العمل المختلفة بالإدارة من قسمى التشغيل والصيانة لخدمة طلاب الجامعة وجميع منسوبيها، وتجهيز جميع مركبات الجامعة للعمل بكامل طاقاتها خلال فترة الامتحانات.

وشدد "عزيز" علي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أبناء الجامعة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعقيم وتطهير قسمى التشغيل والورش، وتطهير جميع المركبات المستخدمة بمواد التعقيم والمطهرات قبل وبعد نقل الركاب، والتزام كافة مستخدمى المركبات من السائقين وجميع الركاب بارتداء الكمامات ومنع دخول من لا يلتزم بذلك.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة، إن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة عدد من المقترحات وآليات العمل داخل إدارة السيارات، حيث أوصي رئيس الجامعة بإنشاء قواعد بيانات إلكترونية لجميع مركبات الجامعة، التى قاربت على المائة مركبة بعد تزويدها بـ16 مركبة جديدة من مختلف الأنواع، تحتوي علي بيانات ومعلومات خاصة بكل منها.