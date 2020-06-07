صور.. خطوات التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالجيزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا عبر المديريات التعليمية المختلفة لكل محافظة في الفترة من 1 يونيو الحالي، وحتى 30 يونيو، وبعد إعلان نتيجة القبول إلكترونيًا، يستكمل ولي الأمر المستندات والأوراق المطلوبة للطفل.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خطوات تسجيل ولي الأمر للطفل لمرحلة رياض الأطفال في الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة بالمدارس الرسمية، وهي تشمل نوعين، هما المدارس الرسمية المتميزة للغات أو المدارس الرسمية للغات.

شروط التقديم لرياض الأطفال في مديريات الجيزة

يبدأ التسجيل إلكترونيا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020.

يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط.

ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة لحساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2020 إلكترونيا.

الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكني والمعتمدة من المحافظ.

الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما جرى تسجيله.

الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم "4 سنوات و11 شهرا و29 يوما"، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

المدارس الرسمية المتميزة للغات

يمكن لولي الأمر استيفاء بيانات الطفل حتى يلتحق بالمدارس الرسمية المتميزة للغات 2020 – 2021 من خلال الضغط هنــــــــــــا.

ويتم استيفاء البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي للطفل، اسم الطفل النوع، القطاع، الإدارة التعليمية، الرغبات المتعلقة بالمدارس، وعنوان ولي الأمر ثم الضغط على حفظ.

ويجب أن تكون دقيقة حسب تسجيل البيانات بها.

يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.

التسجيل بالرغبة الأقرب لمحل السكن.

المدارس الرسمية للغات

يمكن لولي الأمر استيفاء بيانات الطفل حتى يلتحق بالمدارس الرسمية المتميزة للغات 2020 – 2021 من خلال الضغط هنــــــــــــا.

ويتم استيفاء البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي للطفل، اسم الطفل النوع، القطاع، الإدارة التعليمية، الرغبات المتعلقة بالمدارس، وعنوان ولي الأمر ثم الضغط على حفظ.