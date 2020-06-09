صور.. خطوات التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية بالإسكندرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا، عبر المديريات التعليمية المختلفة، لكل محافظة، في الفترة من 1 يونيو الحالي، حتى 30 يونيو، وبعد إعلان نتيجة القبول إلكترونيًا، يستكمل ولي الأمر المستندات والأوراق المطلوبة للطفل.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خطوات تسجيل ولي الأمر للطفل، لمرحلة رياض الأطفال في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، بالمدارس.

شروط التقديم لرياض الأطفال في مديريات الإسكندرية

سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2014 حتى مواليد 1/10/2016 ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة ورغبات ولى الأمر.

مراعاة استيفاء كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولى الأمر/ من لديه الوصايا التعليمية وتحت مسئوليته.

يجب على ولي الأمر، الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف، قبل ملء البيانات والرغبات.

عند وجود خطأ بالبيانات، التعديل لا يتم إلا بحضور ولى الأمر (الولى الشرعى- حكم ولاية تعليمة) بعد كتابة إقرار والتعديل لمرة واحده فقط.

يجب دفع المصروفات خلال 15 يوم من بعد إعلان النتيجة ويعد عدم دفع المصروفات فى المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع علية بواسطة ولى الأمر تنازلا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه بها.

خطوات التقديم في رياض الأطفال

يبدأ التسجيل من خلال الدخول على تنسيق رياض الأطفال من هنـــــا، واختيار نوع المدارس التي تريدها

تنسيق المدارس الرسمية لغات انجليزى 2020 من هنـــــا.

أو تنسيق المدارس الرسمية لغات فرنسى 2020 من هنـــــا.

أو تنسيق خاص بإدارة برج العرب فقط تنسيق المدارس الرسمية لغات انجليزى 2020 من هنــــــا.

بعد اختيار نوع المدرسة الذي ترغب بالحاق طفلك بها، ستظهر لك الشروط، وفي نهاية الصفحة اضغط على مربع "اوافق على الشروط"، للانتقال للصفحة التالية.

في الصفحة التالية سيطلب منك اختيار تسجيل البيانات "بنين أو بنات".

بعد اختيار الاستمارة ، قم باستيفاء البيانات وحفظها، وانتظر ظهور النتيجة أو يمكن الدخول لتعديل البيانات خلال فترة التقديم.