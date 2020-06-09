جنوب سيناء: تطبيق إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن وزارة التربية والتعليم أطلقت تطبيق إلكتروني، لاستقبال طلبات الالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا ".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التطبيق خاص استقبال طلبات الالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال للمدارس الرسمية (عربي ، لغات ) وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg

وأكد أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم له، وتحديد المحافظة، كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم واحدة فقط، " رسمي عربي، رسمي لغات ".

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة مديري مدارس رياض الأطفال الرسمية، لموقف التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكل مدرسة .

وأشار إلى أنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم، في حال تعذر ولي الأمر عن التسجيل الإلكتروني، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل، ويلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليهم حيث يجرى إعلانها لولي الأمر فور البت .