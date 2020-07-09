تخفيض رسوم النظافة إلى 2 جنيه شهريا لمحدودي الدخل

وافقت الحكومة ممثلة في الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على قرار اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، فعلى الإبقاء على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه فقط بدلا من 4 جنيهات على فواتير الكهرباء.

وجاء اتفاق بناء على اقتراح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمراعاة محدودي الدخل والبسطاء، الأمر الذي وافقت عليه وزيرة البيئة، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.

وأكد السجيني، أن اتفاق البرلمان والحكومة للإبقاء على الحد الأدنى في رسوم النظافة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، تأكيدا وحرصاً على أنه لا مساس بمحدودي الدخل في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.