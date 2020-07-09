شؤون الرئاسة الإماراتية تنعي نائب حاكم الشارقة

نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت شؤون الرئاسة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الوزارة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

كما نعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وقرر الديوان إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في امارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.