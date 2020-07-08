"مصر للطيران" تطرح تخفيضات على رحلاتها الجوية من القاهرة إلى الإمارات

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، طرح تخفيضات على رحلاتها الجوية من القاهرة إلى الإمارات، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران، لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

وطرحت الشركة تخفيضات تصل إلى 25 % من القاهرة إلى دبي، لشراء التذاكر حتى 20 من يوليو الجاري، والسفر حتى 30 من سبتمبر 2020، كما طرحت الشركة تخفيض 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 من يوليو الجاري، والسفر حتى يوم 31 من أغسطس المقبل 2020.

وأكدت الشركة خلال بيان لها أنه يمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الالكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت طرح تخفيضات على رحلات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تحفيز المسافرين، للطيران خلال الفترة المقبلة.