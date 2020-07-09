السياحة: بدء عودة السائحين لبلادهم بعد قضاء إجازتهم دون إصابة واحدة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، بدأت في العودة إلى بلادها وذلك بعد قضائهم أسبوعا على شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن السائحون أشادوا بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

ومن جهته أوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة الي بلادهم دون أية إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم علي شواطئ مصر الخلابة.

ومن جانبه حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، علي مقابلة السائحين المتواجدين علي الشواطئ واطمئن علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.