ابنة عبدالمنعم مدبولي تكشف حقيقة توتر علاقته بالفنان فؤاد المهندس

قال أمل عبدالمنعم، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إن والدها بطبعه مليء بالتناقضات، مشيرةً إلى أن شخصية والدتها كانت تتغير بتغير الضغوط الواقعة عليه، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي يستعد لتقديمها.

وأضافت "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان خليطًا من الحنية والطيبة وخفة الدم والحزم والعصبية والالتزام بالمواعيد، وعندما كان على مشارف تقديم أي عمل وخاصة الإخراج، كان متوترًا جدًا، حيث كان يشعر أنه مسؤول على كل الفنانين على خشبة المسرح".

وحول علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، قالت إنهما كانا صديقين حقيقيين منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تشاركا في الكثير من الأعمال الفنية، وهو ما يدحض وجود غيرة بينهما: "مكنش بيفرق مع بابا مين اللي اسمه يتكتب الأول، لكن كان بينهم خلاف بسيط الصحافة كبرته، وكانت علاقتهم جيدة جدًا ببعض لحد آخر لحظة في عمرهم".

وأردفت، أن فؤاد المهندس تحدث إلى والدها قبل 48 ساعة من وفاته، ثم توفى "المهندس"، بعد وفاة والدها بأسابيع قليلة: "لما المكالمة خلصت زوجة ابن فؤاد المهندس، تحدثت إليّ وقالت لي إن المهندس كان متأثرًا للغاية لأنه لم يفهم أي كلمة من عبدالمنعم مدبولي".