السجيني عن إزالة التعديات: الحكومة تستأصل ورم سرطاني متجذر منذ 10 أعوام

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إن القرارات الصادرة بشأن التصالح في مخالفات البناء أوجبت أنه على المواطن أن يقوم بسداد مبلغ محدد بشأن جدية التصالح، موضحًا أن هناك تأييد من جانب الحكومة في مسألة إعادة النسق العمراني ومواجهة المخالفات والتعديات.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تستأصل ورمًا سرطانيًا متجذرًا على مدار 10 أعوام منذ ستينيات القرن الماضي، والجهات الرسمية أكدت أن المسألة متدرجة وفقا لقيمة التصالح، وتتسق مع اللائحة التنفيذية.

وتابع: "من الممكن دفع 25% من قيمة تصالح مخالفات البناء وتقسيط الباقي على 3 أعوام".