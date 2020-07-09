بطرس غالي: صندوق النقد ذُهل من شجاعة الرئيس السيسي

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقًا، إنه كان على اتصال برئيسة صندوق النقد الدولي أثناء تنفيذ مفاوضات مصر حول الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مع صندوق النقد الدولي، ومع انتهاء البرنامج قالت لي: "شوف.. إحنا ذهلنا من شجاعة الرئيس بتاعكم، الإجراءات اللي عملها لا يمكن في أحسن الأحوال إننا نتوقع إنه يعمل نصفها، ولو قال إننا هنعمل نصفها كنا قبلنا بذلك".

وأضاف "غالي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيسة صندوق النقد الدولي قالت: "إحنا جبنا للرئيس المصري الوصفة وطبقها بالضبط"، مستطردًا: "عندنا قيادة مش بتخاف، هنحتاج للشجاعة دي للفترة دي، هنضطر نعمل إجراءات غير مألوفة".

وأوضح أن الدولة المصرية فتحت الأنفاق فجأة، رغم إن كان هم الحكومة في الوقت نفسه هو تخفيض عجز الموازنة، "يعني ماشي في الاتجاه العكسي، بس ده أنا شايفه إجراءات غير مألوفة وجديدة، مقعدش أحسس على المشكلة التحسيس بيخرب البلد، يا إما أقتحم المشكلة إما لا".