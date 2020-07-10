155 فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية لاستقبال السياح بالبحر الأحمر

تسلم فندقان جديدان، بالأمس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بفنادق البحر الأحمر وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضافت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة المعتمدة 155 فندقا بالبحر الأحمر وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر والمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق للتأكد من اتباعهم إجراءات احترازية ووقائية.

فيما أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى، إلى أن فنادق البحر الأحمر استقبلت 11 رحلة طيران قادمة على متنها أكثر من ألف وثلاثمائة سائح دون أي إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم على شواطئ مصر الخلابة.

بدأت عودة الرحلات السياحية الخارجية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم السياحية بفنادق مدن البحر الأحمر السياحية دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن عددا من السائحين من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، في طريقهم للعودة إلى بلادهم وذلك بعد قضائهم أسبوعا على شواطئ مدن البحر الأحمر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.