إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالطود بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركزومدينة الطود بمحافظة الأقصر، برئاسة رئيس المدينة الدكتور محمد محمود رزق، ونائبه على سيد صادق، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، منها 5 قرارات تتعلق بتعديات عن طريق الزراعة، و5 أخرى خاصة بأملاك الري بقريتي الطود غرب والعديسات قبلي.

على صعيد آخر، قامت إدارة تموين الطود، بالمرور على المخابز والأسواق بالاشتراك مع مجلس ومدينة الطود والصحة بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، ما أسفر عن تحرير 9 محاضر جنح، عبارة عن محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و7 محاضرعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.