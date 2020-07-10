مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:08 ص | الجمعة 10 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 10 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:17
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:31
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:17
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 07:07
أذان العشاء 08:41
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:16
أذان العصر 03:55
أذان المغرب 07:18
أذان العشاء 08:532
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:387