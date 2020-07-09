الطقس اليوم الخميس 9-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس، اليوم الخميس، على معظم أنحاء الجمهورية.

الطقس في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد اليوم ظهور شبورة مائية صباحًا، والطقس مائل للحرارة نهارًا رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلًا.

فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

الطقس في الكويت

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أن يسود طقس حار ورطب نسبيًا، خاصة على المناطق الساحلية نهارًا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، السرعة 10 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ويسود ليلًا طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيًا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، والسرعة 08 - 30 كم/ساعة.