500 ألف قرار إزالة لم ينفذوا في الإسكندرية

قالت الدكتورة عزة السيد رئيس حي شبرا الأسبق، إن المحليات تشرف بشكل مباشر على مديريات المحافظات، وتقدم 60% من الخدمات للمواطن.

وأضافت السيد خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "تحجيم التوسع الأفقي في المباني أدى إلى مخالفات في التوسع الرأسي بالأبنية، حيث زاد عدد الأدوار، والموظف المرتشي يعتبر سببا لهذه الأزمة".

بدوره قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحافظ ورئيس الحي ورئيس المدينة ورئيس المركز هم أول من يدانون في هذه المشكلة: "هناك الكثير من الموظفين المرتشين والمسؤولين يعلمون بذلك ولا يستطيعون المقاومة وأحيانا يتم التعامل معهم من قبل المرتشين، من خلال الرشاوى، بدليل إلقاء القبض على رؤساء ومدن وأحياء".

وشدد على أهمية التعامل مع ظاهرة البناء المخالف، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية فيها أكثر من 300 ألف مخالفة بناء وفيها أكثر من 500 ألف قرار إزالة أصدره 6 محافظين.

وعادت "السيد"، لتستكمل حديثها قائلةً: "هناك قانون في عام منذ 2017 لمعاقبة من يبني على أرض زراعية، بالسجن سنتين وجوبيًا و100 ألف جنيه غرامة كحد أدنى و5 ملايين جنيه كحد أقصى، ومن ثم يجب تطبيق القانون وتنفيذه بشكل جيد، حيث يحدث بعض تلاعب من قبل بعض الموظفين".