مدير أعمال أحمد زكي: كان صديقا لكبار السياسيين رغم انطوائيته

مع انتظار عشاق الفنان الراحل أحمد زكي، مسلسل الإمبراطور، الذي يتناول قصة حياته والذي سيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، صرحت المخرجة إنعام محمد علي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي ويعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بأنه من وجهة نظرها أن أحمد زكي يتم عمل فيلم سينمائي له مدته ساعتين نتحدث خلاله عن موهبته وعبقريته الفنية، لكن المسلسل يحتاج إلى مساحة وتعدد لدور الفنان.

وأوضحت أن أحمد زكي كان يهتم بحياته الفنية ويعيش في الدور الذي يقوم بتمثيله قبل وأثناء وبعد تنفيذه، لذا لم يكن له دور أو تأثير مجتمعي، على عكس "أم كلثوم" اختيارها لتقديم مسلسل عنها لم يكن لفنها فقط، لكن كان لعلاقتها المتشعبة، هي كان لديها دور سياسي كبير، وساهمت في أحداث سياسية كبيرة حتى قبل ثورة يوليو.

محمد وطني، مدير أعمال الفنان أحمد زكي، يروي لـ"الوطن"، أن الراحل كان من الشخصيات الخجولة التي لا تتحدث أو تظهر في الإعلام بكثرة، موضحا أن خجله فرض عليه أن يكون لديه نشاط مجتمعي محدود وليس منعدم تماما.

وأضاف أن هناك جانبا خفيا من حياة الفنان أحمد زكي لا يعلمه الكثير، على سبيل المثال علاقته بالرئيس مبارك والتي كانت جيدة، كذلك تكريم الرئيس السادات له، كذلك لقائه بالرئيس مبارك خلال افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي وحينها كان "زكي"، يقوم بالتصوير هناك، وتحدث معه "مبارك"، عن المدينة وكواليس العمل الذي يقوم بتصويره.

وتابع مدير أعمال أحمد زكي، أنه رغم انطوائيته، إلا أنه كانت لديه العديد من الصدقات من أبرز أصدقائه، الدكتور فاروق الباز، الدكتور فاروق حسني، كمال الشاذلي، وغيرهم، كما كان له الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها ويحرص على ألا يعلم أي شخص عنها شيئا.

كان "وطني" شاهدا على تفاصيل عديدة في أعمال أحمد زكي، أبرزها في تصوير فيلم "معالي الوزير"، حيث طلب منه المخرج إيقاظ "زكي"، لاستكمال تصوير بعض المشاهد، وحينما أيقظه وتم التصوير، سأله الفنان الراحل ما رأيك في المشهد، "رديت قلتله معجبنيش كنت حاسس إنك لسه صاحي من النوم مش مركز.. قالي مش أنا اللي كنت نايم ده الوزير اللي كان نايم، والمشهد أنه لسه صاحي من النوم فنمت بجد مع نفسي وأنا بجسد شخصية الوزير عشان التصوير".