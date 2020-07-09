محافظ الإسكندرية: نفذنا 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة من بداية 2020

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ الأول من يناير من العام الجاري وحتى أمس 8 يوليو، تم تنفيذ 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة من إجمالي 2215 قرارا، وتابع: "أحلنا إلى النيابة العسكرية 1539 مخالفة".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ 1157 قرار إزالة فوري، وواصل: "والإزالة الفورية تختلف عما سبق، كونها لم يصدر لها قرار مسبق بل بمجرد علمنا بأن هناك مخالفة نقوم بإزالتها على الفور".

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن القانون يطبق على الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون، وتابع: "لا نفوذ إلا للدولة وقوة القانون، مفيش بناء مخالف هنسيبه".