مأساة "الكلبة لوزة".. طالب في الإسكندرية عذبها حتى الموت بحجة الإزعاج

في واقعة منزوع منها الرحمة، حاول طالب بجامعة الإسكندرية، التخلص من إزعاج كلبة في الشارع بربطها في سيارته وسحلها في الشارع وإصابتها بعدة جروح وتعذيبها حتى الموت في مشهد غير إنساني.

"لوزة" هو اسم الكلبة التى أطلق عليها من قبل أهالي المنطقة في المنتزه ثان شرق الإسكندرية، وذلك بعد تواجدها منذ عدة أشهر إلا أنها كانت تهاجم أي غريب يأتي إلى العمارة.

وباشرت نيابة المنتزه ثان، تحقيقاتها حول واقعة تعذيب طالب جامعة لكلبة في الشارع وربطها وسحقها وقتلها بطريقة وحشية حيث تم إلقاء القبض عليه.

وطالبت النيابة تحريات المباحث وأقوال شهود العيان حول الواقعة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف المتهم أنه قام بهذا الفعل خوفا من قيام الكلبة بعض أحد أو نقل عدوى، خاصة وأنها كانت تهاجم.

كانت المتابعة لمديرية أمن الإسكندرية، رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بربط حيوان "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، ما أدى لنفوقه.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة (طالب جامعى ، مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا لشهود عيان الذين نشروا الواقعة، فإن الكلبة كانت تهاجم الغريب فعليا ولكنها كانت محبوبة ومعتادة على أهل البيت، وبعد أيام تم تهدئتها ولم تقم بأي فعل تجاه أي شخص غريب إلا أن الطالب تعمد تعذيبها وربطها للتخلص منها.