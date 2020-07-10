وحيد حامد: اختيار الممثلين لمؤلفي أعمالهم الفنية كارثة كبيرة للغاية

قال السيناريست وحيد حامد، إن هناك كارثة كبيرة جدًا تحدث في الوسط الفني، وتتمثل في اختيار الممثل للمؤلف الذي يسير على هواه والذي يسمع كلامه، موضحًا أن الممثل الجيد يفرض نفسه والنجومية تخفق أحيانًا فالفنان القدير فريد شوقي في آخر أيامه كان يؤدى أدوارا بسيطة جدا، بينما هناك مسلسلات أنتجت بأقل التكاليف مثل نيللي كريم وآسر ياسين في مسلسل "100 وش"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا.

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مسلسل "100 وش"، رغم كونه بسيطًا للغاية، إلا أنه كان مليئا بالبهجة وأدى ذلك إلى أن الممثلين صعدا للقمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك فارقا بين الإعلام والإعلان، وإذا دخل الإعلان الإعلام أفسده.

وأوضح السيناريست، أن الإنفاق على الإعلام أمر ضروري كونه يُساهم في توعية المواطنين، "الإعلام يزيد من وعي المواطنين، ويرفع من فكرهم، ولو الإعلام وصل لهدفه سيوفر في الصحة والتعليم"، مؤكدًا أنه لا يوجد ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 35 عامًا، ولكن في مصر أصبحت هناك طلبة بالجامعات يعملون في المجال ويضعون شروطهم قبل بدء العمل، وهذا أمر خطير.