وحيد حامد: الإخوان أصل البلاء في مصر.. وتوقفي عن الكتابة ليس هروبا

أكد السيناريست وحيد حامد، أن هناك تيارا سلفيا داخل الوسط الفني، كما أن لجانهم الإلكترونية يهاجمونه دائمًا، فذكر أن الفنان حسين صدقي والملقب بـ"الفنان المؤمن"، حرق جميع أعماله ولكن لم يحرق الأموال التي تحصل عليها، "اللوم ليس على هؤلاء الممثلين التابعين للتيار السلفي، ولكن اللوم على من يقوم بالإنتاج لهم".

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن أصل البلاء هم جماعة الإخوان لأنهم مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس وتعاون معهم السلفيون، "المصريون كانوا أفضل من أوروبا وأخلاقهم كانت أرفع ولكن للأسف انتشرت ثقافة الفقر وجميعنا كنا فقراء، ولكن كان لدينا عزة نفس والفقر مرتبط بالشكوى والمجتمع ساعدهم على ذلك".

وأوضح السيناريست، أن توقفه عن الكتابة الفترة الماضية والحالية ليست هروبًا من الواقع، ولكن بسبب توقف ذهنه عن ابتكار أفكار جديدة، " أي جهة لديها سلطة عليها أن تمنع الإحباط وألا تحبط كاتب أو عامل، وعليها زرع الأمل، وعلماء النفس يؤكدون الإنسان يموت عندما يموت الأمل".