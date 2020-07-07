الإبراشي: كلية الفنون الجميلة بحلوان رفضت تنازل طالبة تعرضت للتحرش

كشف الإعلامى وائل الإبراشى، تفاصيل جديدة في واقعة التحرش التي وقعت بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، موضحاً أن الطالبة التى أعلنت عن تعرضها للتحرش وعقب خضوعها والطالب الذى اتهمته للتحقيق أعلنت أنها متنازلة عن حقها.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الطالب المتهم قال إنه صدرت منه تصرفات صبيانية ولكنها لا ترقى إلى حد الجريمة، وتابع: "الجامعة لم تستجب لتنازل الطالبة وأصرت على استكمال التحقيقات واتباع الخطوات القانونية حفاظاً على سمعة الجامعة".

وكان الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قد قال يوم السبت الماضي، إنه تفاجأ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشرح خلالها تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثيرا سلبيا قويا على معنوياتها.

وأضاف "هنو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق في الواقعة، حفاظاً على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعي، وتابع: "بكرة فى مكتبى الساعة 9 صباحاً ستكون الفتاة والشاب لعمل تحقيق رسمى من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق فى وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مشدداً على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتى من "فيس بوك"، مشدداً على أنه غداً سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة، وتابع: "الطالب المتهم فى الدفعة الرابعة والفتاة فى الدفعة الثالثة".