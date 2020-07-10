"جمعت 250 ألف جنيه".. حملة "الناس للناس" تدعم مرضى كورونا

أطلق أهالي منطقة مسطرد بشبرا الخيمة حملة "الناس للناس"، لدعم جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، حيث انطلقت الحملة منذ الأيام الأولى لاكتشاف الفيروس في مصر، ونجحت حتى الآن في جمع تبرعات بلغت 250 ألف جنيه، وفرت من خلالها 55 أنبوبة أكسجين وأدوية لمصابي كورونا، ووجبات للمصابين والمخالطين لهم.

وقال مصطفي الضوي منسق الحملة، إن الحملة جرت تحت إشراف وزارة الصحة والطب الوقائي بشبرا الخيمة والإدارة الصحية، حيث تتخذ مسطرد مقرا لها، ويجري توفير العلاج والأدوية وأنابيب الأكسجين والطعام لكل مرضى كورونا المعزولين في المنازل.

وأوضح "الضوي"، أن المبادرة تأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة المصريين لمواجهة الجائحة.

وأضاف أن الحملة تهدف لدعم مصابي فيروس كورونا المعزولين منزليًا والمخالطين لهم من خلال التعاون مع الإدارة الصحية وفريق الشباب المتطوع معها، والذي يتحمل العبء الأكبر من المساعدات، مشيرًا إلى أن الحملة لا تعتمد على المساعدات الصحية والأغذية بل بدأت في المساعدات النفسية من خلال تقديم الدعم النفسي للمصابين عبر رسائل نصية أو التواصل معهم هاتفيا.

وقال "الضوي"، رأينا خلال الأزمة تكاتفا وتضامنا من عدد كبير من الشباب الراغبين في المساعدة بكامل طاقتهم، ونحن لا ندخر أي جهد في مساعدة أهالينا خلال الأزمة، وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة للمبادرة.