محضر لأحد أهالي مرضى كورونا بعد الاعتداء على الأطباء بمستشفى شبرا العام
كتب:
مريم الخطري
02:48 م | الإثنين 08 يونيو 2020
شهد قسم الاستقبال في مستشفى شبرا العام، مساء أمس، حالة من الهرج والمرج والتخريب إثر هجوم وتعدي على الأطباء والتمريض من قبل أهالي أحد مرضى فيروس كورونا.
من جهتها استدعت إدارة المستشفى الشرطة، وتم عمل المحضر ضد المعتدي، حيث رفض الفريق الطبي التنازل عن المحضر لحفظ حقوقهم، وليكون المعتدي عبرة لمن يحاول التعدي على الفريق الطبي أثناء تأدية مهمتهم الوطنية.
كانت وزارة الصحة، كشفت عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز والتي تضمنت مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.
وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور الي أن يكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعي وبدون مساعدة الأكسجين الخارجي.