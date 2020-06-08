محضر لأحد أهالي مرضى كورونا بعد الاعتداء على الأطباء بمستشفى شبرا العام

شهد قسم الاستقبال في مستشفى شبرا العام، مساء أمس، حالة من الهرج والمرج والتخريب إثر هجوم وتعدي على الأطباء والتمريض من قبل أهالي أحد مرضى فيروس كورونا.

من جهتها استدعت إدارة المستشفى الشرطة، وتم عمل المحضر ضد المعتدي، حيث رفض الفريق الطبي التنازل عن المحضر لحفظ حقوقهم، وليكون المعتدي عبرة لمن يحاول التعدي على الفريق الطبي أثناء تأدية مهمتهم الوطنية.

كانت وزارة الصحة، كشفت عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز والتي تضمنت مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور الي أن يكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعي وبدون مساعدة الأكسجين الخارجي.