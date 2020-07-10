مأخوذ عن رواية لـ"تولستوي".. آخر فيلم جمع عمر الشريف وفاتن حمامة

يعد الفنان عمر الشريف، أحد قامات السينما في مصر والوطن العربي، استطاع من خلال موهبته أن يصل إلى السينما العالمية ويحقق بها نجاحا كبيرا، ليصبح أول فنان عربي يقتحم سينما هوليود والعالم بشكل احترافي.

قدم عمر الشريف، والذي تحل ذكراه اليوم 10 يوليو، عددا كبيرا من الأفلام السينمائية في السينما المصرية قبل أن يقدم أفلاما عالمية تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين وكان من أبرزهم الفنانة فاتن حمامة وقد كونا ثنائيا سينمائيا ظل بارزا في تاريخ السينما العربية بدأها منذ عام 1954 على يد المخرج يوسف شاهين في فيلم "صراع في الوادي" والذي يعد أول فيلم سينمائي يقدمه عمر الشريف في مشواره الفني.

وقدم الثنائي خلال مشوارهما الفني 7 أفلام سينمائية خلدت في تاريخ السينما المصرية، وكان آخر فيلم سينمائي جمع بين عمر الشريف وفاتن حمامة فيلم "نهر الحب" والمأخوذ عن رواية "أنا كارنينا" للكاتب الروسي الشهير تولستوي.

عرض فيلم "نهر الحب" في عام 1960 وكتب السيناريو والحوار كل من عز الدين ذوالفقار ويوسف عيسى وأخرجه عز الدين ذو الفقار، وشارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين على رأسهم الفنان زكي رستم، عمر الحريري، زهرة العلا، فؤاد المهندس وأمينة رزق.

وجمعت بين الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة قصة حب تعد من أشهر قصص الحب في مصر وقد توجت بالزواج لينجبا ابنهما طارق، وبعد الانفصال لم يتزوج عمر الشريف مرة أخرى حتى وفاته في مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2015، واللافت للنظر أن حب عمر الشريف لفاتن حمامة كان كبيرا حيث فارق الحياة بعد رحيلها بستة أشهر في نفس العام.