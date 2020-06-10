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محمود مسلم

أحمد حسنين: أركز في عملي ولا أهتم بالتشابه بيني وبين عمر الشريف

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أبانوب رجائي
03:58 م | الأربعاء 10 يونيو 2020
أحمد حسنين وعمر الشريف

أحمد حسنين وعمر الشريف

أعرب الفنان أحمد حسنين عن سعادته بالنجاحات الذي حققها في رمضان الماضي سواء في مسلسلي "بـ100 وش" مع نيللي كريم و"البرنس" مع محمد رمضان، مشيرا إلى أن ردود الأفعال كانت جميعها إيجابية.

أما عن الربط الذي حدث في السباق الرمضاني الماضي عن التشابه بينه وبين عمر الشريف، فقال حسنين لـ"الوطن"، إنه من محبي عمر الشريف لكنه يجتهد في عمله دون التركيز في أي تشابه لأنه يحب أن يسير في طريقه دون المقارنة بأحد، وأضاف حسنين أنه يحب عمر الشريف.

يذكر أن يعرض لحسنين حاليا مسلسل "ليه لأ" الذي يقوم ببطولته أمينة خليل وهالة صدقي وهاني عادل ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.