رزان مغربي تستعيد ذكرياتها مع عمر الشريف: "فتى أحلام العالم كله"

استعادت الفنانة رزان مغربي، ذكرياتها مع الفنان الراحل عمر الشريف، من خلال إحدى الصور التذكارية، التي التقطت على هامش إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت رزان مغربي، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تجمعها بالفنان عمر الشريف، معلقة عليها بقولها: "من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كنت وقتها عايشة في لندن، ولبيت الدعوة لأول مرة.. من أجمل اللحظات.. كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين.. سعادة وفرح لا توصف".

وتابعت: "النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب.. فتى أحلام العالم كله.. أجمل راجل في الدنيا.. فتى الشاشة الأول والأجمل.. المبدع".