تركيا تعتقل قاضية بتهمة الانضمام لحركة فتح الله جولن

اعتقلت السلطات التركية القاضية منكشة أويار، بتهمة الانضمام لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، في إطار الملاحقات التي تجريها الشرطة التركية ضد المعارضة، منذ انقلاب 2016 المزعوم.

وأوضحت جريدة "يني تشاغ" التركية، أن السلطات التركية بدأت مهمة البحث عن أعضاء حركة فتح الله جولن في عام 2016، عقب انقلاب 15 يوليو، وحملت الدولة التركية "جولن"، مسؤولية الانقلاب الفاشل والذي قتل فيه 250 شخصًا، بينما نفى فتح الله تلك الاتهامات، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومنذ محاولة الانقلاب المزعومة، اعتقلت السلطات التركية حوالي 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وجرى عزل أو وقف حوالي 150 ألفا من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين وغيرهم.

الجدير بالذكر أن القاضية المقبوض عليها منكشه أويار، كانت تعمل في قسم مكافحة الإرهاب بعدما عيينت قاضية في المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، لكنّ نظام الرئيس رجب طيب أردوغان حولها إلى متهمة بالإرهاب، فقامت بالهرب فترة حتى تم الإعلان عن القبض عليها.