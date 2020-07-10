شفاء 13 مصابا بكورونا في أسوان وخروجهم من مستشفيات العزل

أعلن الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائي في أسوان، شفاء 5 حالات من المصابين بكورونا من مستشفى العزل بمركز نصر النوبة، كما تماثل للشفاء 8 حالات جديدة وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب الدولي بطريق السادات بمدينة أسوان.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، جرى تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد في المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، و132 سريرا، إضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.