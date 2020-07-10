شفاء 10 حالات جديدة من كورونا بعزل بنها التعليمي والقناطر

أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال المستشفى لـ 46 حالة كورونا منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم، خرج منهم 27 حالة تعافت من الإصابة.

وكشف بيان للمستشفى عن تعافي وخروج 5 حالات اليوم، ليصل إجمالي المتعافين بالمستشفى إلى 27 حالة، وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بمسحاتهم، والتي أثبتت سلبية العينات الخاصة بهم وتعافيهم من الإصابة.

وفي سياق متصل، أعلنت مستشفى بنها التعليمي شفاء وخروج 5 حالات، بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 99 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي كورونا.

وأوضحت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات الإصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه جرى توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج كورونا، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والإلتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصًا على سلامتهم.

وسجلت محافظة القليوبية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 14 حالة أخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة بـ26 حالة، ولم تسجل مدن العبور وشرق شبرا وقها أي حالات إصابة جديدة اليوم، فيما سجلت غرب شبرا الخيمة 7 حالات، وطوخ 16 حالة، والخانكة حالتين، وكفر شكر 5 حالات، والقناطر الخيرية 3 حالات.