أسبوع الأحزان.. وفاة والد الفنان مؤمن حسن بعد أيام من رحيل خالته

توفي والد الفنان مؤمن حسن، أمس، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب مؤمن قائلاً: البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وجاءت وفاة والد مؤمن حسن بعد أيام قليلة من وفاة خالته، التي وافتها المنية، يوم الإثنين الماضي، وفقاً لما أعلنه الفنان عبر صفحته.

يذكر أن من أبرز أدوار مؤمن حسن كانت شخصية "خضير" التي جسدها ضمن أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي قام ببطولته كل من نور الشريف، عبلة كامل، عبدالرحمن أبوزهرة، حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق، ناهد رشدي، ياسر جلال، رشوان توفيق وكوكبة من النجوم.