توزيع 1436 فيزا تكافل وكرامة على المواطنين بإسنا الأسبوع المقبل

أعلن محمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، عن تسليم 1436 فيزا "تكافل وكرامة" جديدة وتحديث حالات معاشات ضمانية وتظلمات، على أن يجري التوزيع للوحدات الاجتماعية بعد العرض على لجنة المساءلة المجتمعية خلال الأسبوع المقبل.

وناشد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، الأهالي أثناء الذهاب للوحدات الاجتماعية لاستلام الفيزا، بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التوافد على الإدارات لتسلم الفيزات، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بين الأهالي.

ومن جانبه، أكد محمد حسين، وكيل المديرية بالأقصر والقائم بتسيير أعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ضرورة سرعة تسليم الفيز لأصحابها المستحقين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.

وكشف مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، عن صرف مليون و134 ألف جنيه، لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث جرى تسليمها إلى وحدات التضامن بالمدينة وهي "وحدة الدير - وحدة الحلة - وحدة الحميدات - وحدة إسنا"، مضيفًا أنه تقرر صرف تلك المبالغ للعمالة غير المنتظمة، حيث تقرر أن يبدأ صرف المساعدات بمبلغ 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة التى تم بحثها عن طريق وحدات التضامن بالدير والحلة وإسنا والحميدات.