البابا يعزي الأنبا بولا في وفاة القمص صموئيل أنطون

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا بولا، مطران إيبارشية طنطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص صموئيل أنطون، كاهن كنيسة القديسة دميانة والأنبا بيشوي بمدينة طنطا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا يلتمس عزاءً لشعب كنيسة الكاهن ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان القمص صموئيل أنطون، توفي أمس، بعد أن خدم الكنيسة ما يقرب من أربعين سنة، وعن عمرٍ امتد لنحو 74 سنة. حيث ولد في الأول من سبتمبر 1946 بينما سيم كاهنًا بيد الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق يوم 1 سبتمبر 1980، وتمت رسامته قمصًا يوم 14 مايو 1993 بيد الأنبا بولا مطران طنطا الحالي.