عمر الشريف.. أول ممثل عربي يرشح لأوسكار عن "لورانس العرب"

يعد الفنان عمر الشريف أول فنان عربي يقتحم السينما الأمريكية والعالمية ليحقق نجاحا كبيرا، ويفتح الباب بعد ذلك أمام الممثلين العرب للمشاركة في السينما العالمية، كما كان عمر الشريف أول ممثل عربي يرشح لنيل جائزة أوسكار.

ففي عام 1963 ترشح الفنان عمر الشريف لجائزة الأوسكار في الدروة الـ35 من حفل جوائز الأوسكار فئة أفضل ممثل مساعد عن مشاركته في فيلم "Lawrence of Arabia - لورانس العرب"، ولكنه لم يحصدها وذهبت الجائزة إلى الفنان إد بيجلي عن فيلم "Sweet Bird of Youth"، ولكن في نفس العام حصد "الشريف" جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "لورانس العرب".

وتناول فيلم "لورانس العرب"، قصة حياة ضابط بريطاني يدعى توماس إدوارد لورانس، والذي كان ضمن القوات الإنجليزية في القاهرة خلال الحرب العالمية الأولى، ولبراعته يتم إرساله إلى الصحراء العربية لمساعدة الأمير فيصل في ثورته ضد السلطان العثماني، حيث نظم "لورانس" حرب عصابات سببت إزعاجا شديدا للإمبراطورية العثمانية.

شارك في بطولة الفيلم "أنطوني كوين، أليك جيننيس، جاك هاوكينز، خوسيه فيرير والفنان المصري جميل راتب"، ومن إخراج ديفيد لين.

يذكر أن اليوم 10 يوليو تحل الذكرى الخامسة لوفاة الفنان عمر الشريف والذي فارق الحياة في مثل هذا اليوم عام 2015 عن عمر ناهز الـ 83 عاما.