الغد: مفاوضات مع أحزاب القائمة الموحدة حول حصة الحزب من مقاعد الشيوخ

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب سينسق مع الأحزاب التي تشكل القائمة الموحد في انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية بحيث ينجح المرشح الأفضل الذي لديه الكفاءة والقدرة على العمل السياسي ويكون إضافة تخدم الوطن.

وعن حصة الحزب في القائمة الموحدة، أكد موسى لـ"الوطن"، أن هناك مفاوضات بين الحزب والأحزاب الأخرى حول توزيع حصة كل حزب في القائمة، وبعدها سنحدد المرشحين الذين سندفع بهم في هذه الانتخابات.

وأضاف موسى أن الحزب هدفه خروج الانتخابات بشكل مشرف أمام العالم ويشارك فيها كل القوى الوطنية ويكون لها تمثيل داخل المجالس النيابية من خلال نواب يستطيعون خدمة الوطن والمواطن.

وتابع أن الحزب يعمل حاليا على فرز طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات وسيتم انتقاء أفضل الكوادر من الشباب والمرأة والفئات المختلفة التي استوفت شروط الترشح والتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أنه تم وضع حصة حزب الغد في القائمة الانتخابية الموحدة بمقعدين في مجلس الشيوخ، وهناك مفاوضات جارية بين الحزب والأحزاب الأخرى لزياة العدد إلى 3 مقاعد.