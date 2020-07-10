إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 27 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 51 فدانًا، وإزالة 50 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 10 آلاف و 962 متراً بمراكز (بلبيس - الإبرهيمية - فاقوس).

وأشار د. "غراب" إلى أن الأجهزة التنفيذية نسقت مع الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الثاني للموجه الـ 16، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو 2020، لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيجري تطبيق القانون بكل حزم، لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.