جامعة سوهاج تبدأ في استقبال الطلاب وتسكينهم بالمدن الجامعية

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الاجراءات والقواعد المنظمة لعملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، والتي تستمر في الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، من الساعة 9 ص إلى 2 م، استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الفرق النهائية.

وشدد "عزيز" على أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، بحيث تحتوي كل غرفه على سريرين لطالبين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه "بالصابون" لغسل الأيدى باستمرار وبطريقة صحيحة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى تخصيص طبيب وممرضة في الأماكن المخصصة للتسكين، من مباني الرعاية، العارف، مبنى 1،2 بالجامعة الجديدة، عمارات مدينة سوهاج الجديدة، مضيفًا أنه لن يجري قبول أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند بدء التسكين، موضحًا أن من تظهر عليه أعراض الإصابة خلال الامتحانات سيجري عزله في مبنى مخصص لذلك.

وأوضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن تسكين طالبات كليات المقر القديم بمبني "ج"، أما الطلاب فيجري تسكينهم بمبنيي العارف والرعاية، على أن يجري الكشف الطبي عليهم جميعًا بمبنى "ج"، أما بالنسبة لطالبات كليات المقر الجديد فجرى تخصيص مبنى 1، 2 للتسكين، وسيكون الكشف الطبي عليهن أمام مبنى 1، وأيضًا تخصيص عمارات الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة لتسكين الطلاب على أن يجري الكشف الطبي بنفس المبنى.

وأضافت أنه جرى صياغة استبيان يقوم الطلاب بملئه والتوقيع عليه، عند القدوم للتسكين يوضح التاريخ المرضي المحتمل لكل طالب من حيث احتمالية مخالطته لمريض بالفيروس، أو قدومه من منطقة موبوءة جرى إغلاقها والإعلان عنها، أو معاناته من أعراض مرضية، أو إجراءه لفحوصات أثبتت الاشتباه في إصابته، أو تلقيه علاج للفيروس.

وعلى جانب آخر، خصصت إدارة الجامعة، عشرات الكواشف على درجة الحرارة داخل مدنها الجامعية، وكذلك أمام اللجان بحرميها القديم والجديد، وسيجري تعقيم وتطهير كافة مباني المدن والقاعات قبل وخلال وبعد أداء الامتحانات.

وأعلنت الجامعة في وقت سابق، أن جميع المتقدمين بطلب للسكن من الطلبة والطالبات والبالغ عددهم 1013 جرى قبولهم جميعًا، إيمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد.