في سؤال وجواب.. كيف ستفصل "التموين" قانونا بين الأهلي والزمالك؟

بين موافقة ورفض، ينتظر ناديا الأهلي والزمالك قرار جهاز التجارة الداخلية، بشأن الطلب المقدم من النادي الأبيض للحصول على علامة تجارية تفيد بكونه نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، حيث حدد قانون الملكية الفكرية، تفاصيل التظلمات سواء للطالب حال رفض الطلب، أو حقوق الطعن لطرف آخر يشكو من استخدام علاماته التجارية، تقدمها "الوطن" في "س وج".

- هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال 30 يوما من تاريخ إخطارة به.

وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

- هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة (60 يوما من تاريخ استلام القرار).

- هل يجوز اعتراض أي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجوز لأصحاب الشأن أن يعترضوا بشكل كتابي على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر، وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.

- وما هو موقف طالب التسجيل في هذه الحالة؟

على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الأخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.