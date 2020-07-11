مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 11 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء 08:40

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:29

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:56

أذان المغرب 07:18

أذان العشاء 08:51

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:15

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:36