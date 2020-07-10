فيديو.. وزير السياحة: لم نتوقع اسقبال سياح بشهر يوليو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إن الدولة تحاول أن تعمل جاهدة للعمل بشكل جماعي وكفريق واحد في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد أزمة كورونا وبدء عودة السياحة من جديد، كاشفا أن آخر زيارة لمحافظة البحر الأحمر كانت منذ نحو 3 أسابيع وكانت بالغردقة ومنها لشرم الشيخ.

وأضاف العناني خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" أن الزيارة الحالية هدفها الاطمئنان على أول مجموعات جاءت لمصر وعن رأيها قبل المغادرة وتقييمهم للوضع، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار تتواصل مع وزارء السياحة في دول العالم كله ومع سفراء الدول لدى مصر.

وتابع العناني أن وزيرة الصحة تتواصل بشكل دائم للاطمئنان على الوضع الصحي باستمرار، "إحنا لما فتحنا السياحة كنا متوقعين إنه مش هييجي سياح في شهر 7، ولكن جاء سياح 1 يوليو، ودي حاجة مكناش متوقعينها، ومدينة زي شرم الشيخ جه فيها من 8 أيام 13 طائرة بمعدل طائرتين باليوم".

واستكمل العناني: "أهم حاجة السياح اللي راجعين بلدهم دلوقتي يرجعوا يقولو مصر كان فيها انضباط ولو حصل العكس السياح مش هييجوا تاني وعلشان كدا بنيجي نتأكد بنفسنا".