حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت اجتماعي ويحب أن يشارك في المناسبات الاجتماعية مع الأصدقاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتناغم مع الشمس ويمنحك اليوم طاقة أخاذة ويعدك بوقت رائع للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.